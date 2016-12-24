В Уфе открыли Дворец борьбы

31 августа в Уфе полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Глава Башкортостана Радий Хабиров, Президент Абхазии Аслан Бжания, Премьер-министр Беларуси Роман Головченко приняли участие в церемонии открытия одного из крупнейших спортивных сооружений региона – Дворца борьбы. Торжественное мероприятие состоялось в рамках празднования 450-летия столицы Башкортостана.

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей республики с открытием Дворца борьбы и отметил важную роль нового объекта в развитии физической культуры и спорта: «Это значимый объект для города и всего региона – здесь будут проходить занятия по различным видам спорта, соревнования регионального, общероссийского и международного уровней, культурно-массовые мероприятия. В октябре площадку планируется задействовать для проведения Международного форума «Россия – спортивная держава». Безусловно, новый современный дворец спорта будет способствовать достижению определенных Главой государства национальных целей по укреплению здоровья горожан и реализации потенциала каждого человека. Уверен, здесь будут воспитаны новые звезды, наши будущие надежды, защитники страны».

Глава Башкортостана Радий Хабиров выразил признательность всем, кто принимал участие в строительстве Дворца борьбы и вручил государственные награды республики. «Благодаря усилиям управленческой команды Башкортостана мы построили такой уникальный объект. Прежде всего, это дань уважения нашим тренерам, ветеранам спорта и великим атлетам. Они защищали знамёна нашей великой страны – Советского Союза, а позже Российской Федерации. Они являются примером для молодёжи. Еще раз всех поздравляю. Это действительно яркое, долгожданное событие для спортивной жизни нашей республики», – подчеркнул руководитель региона.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко передал для Дворца борьбы статуэтку с дарственной надписью от белорусского спортсмена, многократного чемпиона мира и Олимпийских игр, борца Александра Медведева.

С юбилеем города и открытием Дворца борьбы уфимцев также поздравили президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев и президент Российского союза спортсменов, чемпион Олимпийских игр по спортивной борьбе Давид Мусульбес.

После церемонии открытия почётные гости ознакомились с возможностями Дворца борьбы. Общая площадь пятиэтажного здания, выполненного в античном стиле, – 28 тысяч кв. м. Оно включает универсальный зал с амфитеатром на 3 400 зрителей, школу спортивной борьбы с пятью залами на 18 ковров, гостиницу для спортсменов, конференц-зал, медико-восстановительный центр, а также спа-комплекс и бассейн. Дворец борьбы готов принимать соревнования международного и российского уровней по силовым единоборствам и другим видам спорта.

В рамках проекта строительства уникального комплекса строители также благоустроили и прилегающую территорию. Здесь оборудовали открытые спортплощадки и зоны отдыха, парковки для автотранспорта, системы уличного освещения и видеонаблюдения. Важным элементом пространства рядом с Дворцом борьбы стал скульптурный ансамбль, представляющий пять видов единоборств – греко-римскую и вольную борьбу, самбо, дзюдо и борьбу куреш.

С началом работы Дворца борьбы здесь приступят к подготовке ХII Международного форума «Россия – спортивная держава», который планируют провести в октябре 2024 года, а также к Совету при Президенте России по развитию физической культуры и спорта.