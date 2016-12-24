Уфа празднует 450-летие

31 августа в день 450-летия Уфы полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Глава Башкортостана Радий Хабиров, Президент Абхазии Аслан Бжания, Премьер-министр Беларуси Роман Головченко, министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев, хоким Наманганской области Узбекистана Шавкат Абдуразаков, заместитель мэра Народного правительства города Цицикар Китайской Народной Республики Сунь Хэн приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Напомним, мемориал на обновлённой Советской площади Уфы открыли 11 октября 2022 года. Скульптурную композицию посвятили воинам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая совершала подвиги на фронтах Великой Отечественной войны, и всем соотечественникам, отдавшим жизнь за Родину. Автор памятника – выходец республики, народный художник России Салават Щербаков.

Полпред Президента России Игорь Комаров и гости из дружественных государств также посетили национальный музей Башкортостана. Большая часть выставки посвящена патриотической тематике. В основе экспозиции – современные награды, которые вручаются участникам СВО, всем, кто отличился в ходе специальной венной операции. Сегодня их вручено уже более 900. Президент России Владимир Путин в время своего визита в Уфу заявил, что с момента добровольного вхождения в состав Российской империи башкиры также добровольно взяли на себя и особую миссию – миссию защиты внешних рубежей единого отечества. И с тех пор, по словам Президента, они ответственно ее выполняют.

В республике уделяют большое внимание преемственности поколений. В честь обращения к потомкам на набережной реки Белой у стелы «Уфа – город трудовой доблести» состоялась церемония закладки «Капсулы времени».

Почётные гости посмотрели фильм об извлечении капсулы времени 1974 года. Напомним, 12 июня – в День России и День города Уфы на набережной реки Белой состоялась церемония вскрытия «Капсулы времени», которую заложили в честь 400-летия города.

В новую капсулу на следующие 50 лет вошли брендированная сувенирная продукция местных производителей, атрибутика спортивных клубов Башкортостана, печатная продукция и буклеты о современной Уфе и её социально-экономических показателях, а также диски с легендарными песнями, видеороликами, юбилейные выпуски печатных изданий. Всего 80 наименований артефактов и текст послания для жителей Уфы 2074 года.

Игорь Комаров поздравил жителей столицы Башкортостана со знаменательным событием: «Сегодня у нас есть уникальная возможность вступить в диалог с потомками. Мы направляем письмо тем, кто будет жить через десятилетия после нас, чтобы они услышали наш голос, почувствовали то, что нас волнует, сравнили ценности и достижения завтрашнего дня с сегодняшними. За то, какими сегодня стали республика и её столица, стоит поблагодарить всех, кто на протяжении четырех с половиной веков делал жизнь комфортнее и лучше. Башкортостан удивительно красив, богат национальными традициями и духовными ценностями. Это – индустриальный и экономический центр, территория многонациональной культуры и радушного гостеприимства. Закладка капсулы проходит в знаковый для жителей города и всей республики день 450-летия Уфы. Желаю всем жителям Башкортостана здоровья, мира, благополучия и процветания, новых достижений на благо всей нашей большой страны».

Глава региона Радий Хабиров подчеркнул: «Принимая эстафету от старших поколений, в присутствии уважаемых горожан, стоявших у истоков этой традиции, выдающихся жителей республики и высоких гостей, мы сегодня закладываем капсулу нашего Послания уфимцам 2074 года, которую они вскроют в год 500-летия любимой Уфы. Верим, что наши потомки будут также, как мы, любить родной Башкортостан и великую Россию».

К жителям и гостям столицы республики обратился Премьер-министр Беларуси Роман Головченко: «Для меня нет сомнений, что Беларусь и Башкортостан, как и сегодня, будут эффективно сотрудничать в различных сферах, успешно реализуя совместные, в том числе кооперационные проекты. И в таком точном прогнозе нет ничего удивительного, ведь мы не сможем жить по-другому, так как нас тесно связывают общая история, память, кровные узы, общий культурный код и человеческие ценности. Твердо убежден, что это не изменится ни через 50, ни через 100 лет, ни в более отдаленном будущем».

В программе юбилейного дня также открытие Дворца борьбы и посещение выставки достижений промышленных предприятий Уфы.