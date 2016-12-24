В Башкортостане 2 сентября после капремонта по Президентской программе откроется 6 школ

30 августа 2024 года во время рабочей поездки в Республику Башкортостан полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров посетил Башкирский государственный театр кукол и уфимскую гимназию №115.

Несколько лет в Башкирском театре кукол велась реконструкция в рамках национального проекта «Культура». В результате здание стало современным, сохранив свою уникальную историю. Дизайн театра воссоздан по мотивам известных детских произведений. В обновленном здании, площадь которого увеличена с 2,5 до 6,4 тыс. кв. м, расположились два зрительных зала на триста и сто пятьдесят мест, уютные гримерные, художественные мастерские, зал для репетиций, музей для кукол, фойе и кафе. Сегодня изменилась и подача спектаклей юному зрителю - главную сцену оборудовали мультимедийной техникой.

Полпред Игорь Комаров подчеркнул, что в театре ощущается особая атмосфера, которую поддерживают актеры: «Театр стал центром притяжения детей и молодежи. Здесь бережно хранят культуру, историю Башкортостана. Это хороший пример того, как благодаря национальным проектам преображается жизнь города. В копилке театра много достижений и наград. Он – обладатель призов и дипломов международных конкурсов и фестивалей, театр удостоен международной премии имени Джавахарлала Неру».

Полпред обратил внимание на поддержку детей участников СВО. По словам руководства театра, 2 сентября 30 детей участников, погибших в СВО, посетят обновленный театр кукол. С детьми проведут интерактивную программу, а в завершение народный артист Российской Федерации Айрат Ахметшин даст мастер-класс по кукловождению, на котором дети ознакомятся с разными видами кукол и попробуют себя в роли артистов.

В этот же день Игорь Комаров посетил уфимскую гимназию №115. Всего в Башкортостане 2 сентября откроется 6 школ после капремонта в рамках федеральной программы, реализуемой по поручению Главы государства Владимира Путина.

В прошлом году в уфимской школе завершилась модернизация: старое здание отремонтировали, а рядом построили новые корпуса, благодаря чему вместимость увеличилась с 800 до 1,5 тысяч учеников. Вокруг гимназии построили стадион с беговыми дорожками, площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола и сдачи норм ГТО.

Педагоги рассказали, что обучение ведется с уклоном на инженерно-технические специальности. Для этого открыты физико-математические, физико-химические, социально-экономические классы. Республика сегодня выполняет одну из приоритетных задач развития образования в России, поставленных Президентом Владимиром Путиным, – поддержка естественно-научных и технических предметов, распространение уникальных методик их преподавания в школах и вузах.

Полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров положительно оценил проведенную работу и поздравил педагогический коллектив с наступающим новым учебным годом: «В гимназии осуществлена масштабная реконструкция в рамках нацпроекта «Образование». Теперь это не просто школа, а современный учебный комплекс, где созданы все условия для развития и получения хорошего образования. Президентом страны Владимиром Путиным этот год объявлен Годом семьи, и наша общая задача – воспитать настоящих патриотов Отечества, людей, которые искренне любят свою Родину. Поздравляю всех с прекрасным праздником – Днём знаний, пусть новый учебный год у всех складывается отлично».