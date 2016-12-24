В Ичалковском районе для ликвидации ядовитого борщевика потребовалось вмешательство прокуратуры

Прокуратура Ичалковского района в ходе проверки установила, что на территории Берегово-Сыресевского сельского поселения в непосредственной близости от жилых домов на земельном участке, расположенном в селе Ведянцы, в большом количестве произрастает борщевик Сосновского.

Такая ситуация создает угрозу причинения вреда здоровью граждан, а также животным, растениям, почвам и окружающей среде.

В целях устранения выявленных нарушений прокурор района обратился в суд с административным иском в защиту прав граждан о понуждении администрации сельского поселения провести работы по уничтожению опасного растения.

В информации надзорного ведомства отмечается, что исковые требования прокурора судом были удовлетворены, а исполнение решения суда будет проконтролировано прокуратурой района.