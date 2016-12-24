В УФСИН по РМ выбрали лучшего начальника караула

На базе Межрегионального учебного центра и спортивного комплекса УФСИН России по Республике Мордовия прошел смотр-конкурс профессионального мастерства на лучшего начальника караула по охране объектов ведомства.

Смотр-конкурс проводился в четыре этапа, где оценивалась готовность к практическому действию при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, строевая подготовка и знание нормативных документов, меткость стрельбы и физические кондиции участников.

Как сообщает УФСИН по РМ, победу в конкурсе одержал начальник караула отдела охраны исправительной колонии №6 старший лейтенант внутренней службы Виктор Сетяев.

Второе место занял начальник караула исправительной колонии №4 старший лейтенант внутренней службы Александр Елисеев.

Третье место занял начальник караула следственного изолятора №2 лейтенант внутренней службы Роман Старкин.