В Мордовии обсудили профилактику мошенничества в сфере юридической помощи

В связи с участившимися случаями мошенничества в сфере оказания юридических услуг представители Государственного юридического бюро в РМ провели брифинг для средств массовой информации и общественных организаций. Главная цель данного мероприятия - профилактика мошенничества при получении бесплатной юридической помощи.

По законодательству, право на получение бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан:

- малоимущие граждане

- инвалиды I и II группы

- ветераны ВОВ, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации

- дети-инвалиды, дети-сироты

- усыновители

- граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме

- участники СВО и члены их семей и др.

Среди основных уловок мошенников на брифинге отметили следующие:

1) Стопроцентные гарантии успешности дела от юриста. Таких гарантий не бывает, потому что юрист изначально основывает свою позицию только на тех данных, что предоставил или сообщил ему клиент.

2) Наличие бесплатных юридических консультаций в негосударственной организации. Если клиент не входит в одну из категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, то он не может за ней обратиться. Перечень вопросов, по которым можно обратиться за бесплатной юридической помощью, также ограничен законом и не может включать в себя «любые вопросы».

3) Обещание, что юристы в организации - «бывшие судьи, прокуроры, следователи, приставы», которые обязательно найдут решение вопроса обратившегося, поскольку сотрудничают с госструктурами (Роспотребнадзор, ФМС и т.д.). Такое часто упоминается в рекламе юристов-мошенников.

4) Агрессивная вирусная реклама в интернете. Мошенники привлекают клиентов броской вирусной рекламой в интернете. Свои непорядочные намерения они скрывают за слоганами «Освободим от долгов законно», «Взыщем любой долг», «Решим все проблемы в суде» и другими.

5) Мошенники с большой вероятностью будут торопить с принятием решений. Например, гражданин обращается за бесплатной юридической помощью, но в ходе консультации выясняется, что услуги нужно будет оплатить.

Не следует заключать договор, если:

- юрист, не взглянув на документы, выставляет счёт на большую сумму за свои услуги. Это сигнал о том, что стоит задуматься о его компетентности

- нет возможности ознакомиться с его условиями или сделать копию. В случае, если подписали такой договор и даже внесли часть суммы, то имеете право отказаться от его исполнения, а также вправе заявить требование о возврате уплаченных денег.

Также не следует подписывать акт выполненных работ на этапе заключения договора на оказание юридических услуг.

Юридическая компания не вправе без согласия клиента выполнять платные дополнительные услуги. А если они уже были оказаны, потребитель вправе их не оплачивать, а в случае их оплаты - потребовать возврата денежных средств.

За квалифицированной правовой защитой следует обращаться в зарекомендовавшие себя в сфере юридических услуг организации, например, ГКУ РМ «Госюрбюро», сотрудники которого разъяснят права обратившимся гражданам в соответствии с действующим законодательством