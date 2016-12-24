Социальный предприниматель из Мордовии помогает людям в трудной жизненной ситуации

Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ предоставляет финансовую поддержку представителям регионального бизнеса в виде грантов.

Обучение грантополучателей, а также формирование заявок проходило на площадке регионального Центра «Мой бизнес», где предприниматели могут рассчитывать на многочисленные финансовые, а также нефинансовые меры поддержки.

Один из таких социальных предпринимателей, получивших грант на реализацию проекта — Артем Паймеров. Реабилитационный центр «Доверие», руководителем которого он является, возвращает к полноценной жизни людей, страдающих от алкоголизма и наркотической зависимости.

«Мы помогаем тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, избавляем от алкоголизма и наркотической зависимости, - рассказывает директор центра. - В то же время к нам обращаются с просьбой излечить от булимии, игромании, «токсичных» болезненных отношений».

Полученный в Минэкономики Мордовии грант Артем Паймеров направил на оплату аренды и возможность предоставления больших скидок для социальной категории граждан.

«Мы следим за целевым использованием выделяемых грантов, находимся в постоянном контакте с предпринимателями, - отмечает начальник отдела развития предпринимательской деятельности Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ Руслан Ерзин. - Министерство помогает в реализации множества интересных и полезных проектов. Радует, что наши предприниматели помогают жителям региона, которым не могут оплатить свое лечение, возвращают их к полноценной здоровой жизни».

Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса, можно узнать по телефону «горячей линии»: 24-77-77.