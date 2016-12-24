В Мордовии юристов подозревают в обмане 72 граждан

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Как сообщает МВД по РМ, в Саранске в отношении сотрудников юридической фирмы возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество». Они подозреваются в хищении 2,5 миллионов рублей у граждан под предлогом оказания юридических услуг.
В ходе расследования было установлено, что в 2021 году в офисном здании на улице Коммунистическая в Саранске открылась юридическая фирма, предоставляющая гражданам различные услуги. Клиентам здесь обещали помочь с увеличением пенсий или социальных выплат, сменой группы инвалидности, отзывом с военной службы из зоны проведения СВО и в других вопросах.
Каждый из сотрудников компании специализировался в определенной сфере – кто-то отвечал за непосредственное заключение договора, другой за представительство в суде, третий за составление шаблонных запросов и т.д. При этом следствие считает, что вся эта «работа» проводилась исключительно для видимости, поскольку юристы изначально не намеревались выполнять противоречащие законодательству условия договоров.
Клиенты фирмы вносили 100% оплату за оказываемые услуги, стоимость которых варьировалась от 15 до 150 тысяч рублей в зависимости от проблемы, которую требовалось решить. А людям с низким уровнем дохода предлагалось оформить кредит – их даже сопровождали в банк.
Сотрудники фирмы получали 8% от сумм, прописанных в договорах. Остальная часть денежных средств перечислялась неустановленным лицам. Таким образом от действий аферистов пострадали не менее 72 граждан. Причиненная сумма ущерба составляет около 2,5 миллионов рублей.
В ходе обысков сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ в офисном помещении и жилищах подозреваемых была изъята бухгалтерская документация, электронные носители информации и иные предметы, имеющие доказательственное значение.
Отмечается, что в настоящий момент установлена причастность к противоправной деятельности восьми жителей региона в возрасте от 25 до 45 лет. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, семи соучастникам - в виде подписки о невыезде.
МВД по РМ просит всех граждан, пострадавших от действий юридических компаний «ИП Королев» и «ИП Фролов», обратиться в органы внутренних дел по месту жительства.
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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
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