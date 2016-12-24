Благодаря нацпроекту в Мордовии 289 работников оборонно-промышленного комплекса прошли обучение

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В Мордовии реализуется региональный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В его рамках проводится обучение и трудоустройство жителей республики.
Так, было организовано профессиональное обучение 289 работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Оно направлено на наращивание профессионального потенциала, приобретение знаний, компетенций и навыков, востребованных на рынке труда. Субсидии на возмещение затрат на обучение работников получили 10 предприятий ОПК.
Также продолжается модернизация 18 центров занятости, они преобразуются в кадровые центры «Работа в России». Для клиентов и сотрудников создаются комфортные условия. Появится доступ к цифровым сервисам с бесплатным wi-fi. В каждом кадровом центре будет создан детский уголок.
Кроме внешних преобразований, меняется и подход к работе. Во главу угла ставится клиентоориентированность и проактивность. Запускаются новые программы поддержки и карьерного развития. Сотрудники повышают свою квалификацию.
Отметим, что кадровые центры нового образца уже работают в Саранске, Рузаевке, Краснослободске, Зубовой Поляне и Старом Шайгове.
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