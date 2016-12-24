Предприниматели Мордовии получают уникальную возможность выйти на международный рынок

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ, совместно с центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку предпринимателям Мордовии. Так благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» представители МСП имеют уникальную возможность выйти на международный рынок.



На Международной выставке индустрии моды «Collection Premiere Moscow» в московском «Экспоцентре» одна из представительниц региона-13 представила бренд одежды, который завоевал любовь не только жителей Мордовии, но и покупателей из других регионов России.

Свою коллекцию Ольга Напалкова привезла вместе с дочерью, которая активно занимается бизнесом в швейной отрасли.



«2024 год объявлен Президентом России годом семьи. Поэтому я решила поехать на выставку вместе с Катей. Мы благодарны центру «Мой бизнес» за возможность участвовать в таком значимом событии и заявить о нашем семейном бизнесе не только на всю страну, но и за ее пределами», — поделилась Ольга.



Стоит отметить, что уже по итогам первого дня выставки Ольге и Екатерине удалось завести новые деловые контакты и привлечь новых клиентов. При этом несколько перспективных связей находятся в работе.