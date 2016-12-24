В Мордовии 28-летняя девушка по «милости» аферистов лишилась 1,2 млн рублей

«Приходилось работать без выходных»
Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
По словам жительницы Саранска, 28 августа с ней связался представитель компании мобильной связи, которому она продиктовала свои паспортные данные якобы для продления срока действия сим-карты.
Затем по хорошо обкатанной аферистами схеме к делу подключился липовый банкир. Мужчина по телефону пояснил девушке, что неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя. Для пресечения устремлений злоумышленников, он порекомендовал оформить в банках кредиты, обналичить деньги и перевести их на безопасные счета.
Древняя как мир мошенническая уловка в случае с жительницей Саранска сработала безотказно. Она выполнила все рекомендации и перечислила по указанным ей счетам 1,2 млн рублей. Только на следующей день здравомыслие вернулось к обманутой девушке - она обратилась в полицию.
Как отмечается в информации МВД по РМ, в настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
Состоялась встреча Президента России Владимира Путина с Главой Мордовии Артёмом Здуновым
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в республиканском образовательном форуме
Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества