В Мордовии 28-летняя девушка по «милости» аферистов лишилась 1,2 млн рублей

По словам жительницы Саранска, 28 августа с ней связался представитель компании мобильной связи, которому она продиктовала свои паспортные данные якобы для продления срока действия сим-карты.

Затем по хорошо обкатанной аферистами схеме к делу подключился липовый банкир. Мужчина по телефону пояснил девушке, что неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя. Для пресечения устремлений злоумышленников, он порекомендовал оформить в банках кредиты, обналичить деньги и перевести их на безопасные счета.

Древняя как мир мошенническая уловка в случае с жительницей Саранска сработала безотказно. Она выполнила все рекомендации и перечислила по указанным ей счетам 1,2 млн рублей. Только на следующей день здравомыслие вернулось к обманутой девушке - она обратилась в полицию.

Как отмечается в информации МВД по РМ, в настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.