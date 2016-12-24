В Правительстве России обсудили подготовку к началу нового учебного года

Зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел ежегодное совещание, на котором обсудили итоги подготовки к новому учебному году. С докладами о проведенных работах выступили руководители органов власти и главы регионов.

Дмитрий Чернышенко сообщил, что приемка образовательных учреждений завершилась в плановом режиме, несмотря на непростые условия, вызванные природными катаклизмами и оперативной обстановкой в некоторых регионах.

«Мы создали все необходимые условия для комфортного обучения в более чем 80 тыс. образовательных организаций по всей стране. Благодаря этому в новом учебном году за парты сядут около 26,8 миллиона школьников и студентов, из которых почти 1,8 миллиона – первоклассники», – отметил он.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что 2 сентября по всей стране откроют свои двери 1,3 тыс. новых школ, а также вновь начнут работать образовательные учреждения, в которых был проведен капитальный ремонт.

Также обсуждались вопросы обеспечения детей качественным горячим питанием. Кстати, на этой неделе в Мордовии при поддержке Минпросвещения РФ уже в третий раз прошел Всероссийский родительский форум школьного питания, который стал площадкой для обсуждения актуальных тем. А по федеральному проекту «Профессионалитет» на базе Саранского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности создан первый в России Центр здорового школьного питания.

В ходе совещания замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев также рассказал о подготовке к новому учебному году в вузах. На сегодняшний день в нашей стране работают больше 1,2 тыс. организаций высшего образования, включая филиалы и частные вузы. В них обучаются около 4,4 млн человек, больше половины из которых – по очной форме.