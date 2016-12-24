В Мордовии юный мотоциклист сбил ночью женщину на велосипеде

Рабочая встреча с Президентом РФ
Состоялась встреча Президента России Владимира Путина с Главой Мордовии Артёмом Здуновым
По информации Госавтоинспекции республики, 29 августа в Ичалковском районе в 00.50 17-летний парень (водительское удостоверение он не получал) на мотоцикле «Нексус XT 250» совершил наезд на 26-летнюю женщину, которая двигалась по дороге на велосипеде во встречном направлении.
В результате ДТП пострадавшую с различными травмами госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу №4. Отмечается, что молодой человек управлял мотоциклом в трезвом состоянии.
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