В Мордовии юный мотоциклист сбил ночью женщину на велосипеде

По информации Госавтоинспекции республики, 29 августа в Ичалковском районе в 00.50 17-летний парень (водительское удостоверение он не получал) на мотоцикле «Нексус XT 250» совершил наезд на 26-летнюю женщину, которая двигалась по дороге на велосипеде во встречном направлении.

В результате ДТП пострадавшую с различными травмами госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу №4. Отмечается, что молодой человек управлял мотоциклом в трезвом состоянии.