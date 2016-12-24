В Мордовии прокуратура выявила нарушения законодательства при эксплуатации мусорного полигона

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Сообщается, что в ходе выезда на территорию полигона твердых коммунальных отходов, расположенного недалеко от села Аксеново в Лямбирском районе, были выявлены факты складирования отходов производства и потребления вдоль подъездных путей за пределами отведенных участков рабочей карты полигона.
В надзорном ведомстве отмечают, что это препятствует нормальной эксплуатации полигона и является нарушением санитарно-эпидемиологических требований.
Прокурором Лямбирского района в адрес Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Саранска, в чьем ведении находится полигон, внесено представление об устранении выявленных нарушений.
Кроме того, по постановлению прокуратуры виновное должностное лицо учреждения привлечено к административной ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
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