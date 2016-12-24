Республиканский лицей вышел в лидеры всероссийских рейтингов

Репортер

Республиканский лицей вновь в числе школ-лидеров всероссийских рейтингов. На сайте Olimpiada.ru опубликованы рейтинги наиболее результативных учебных заведений в четырех олимпиадных направлениях: «Естественные науки и технологии», «Социально-гуманитарные науки», «Оборонно-спортивное», «Математика», а также общий рейтинг по результатам из всех областей знаний.

Рейтинги составлены по итогам заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам, которые проходили с марта по май 2024 года. Подсчет велся по опубликованным протоколам соревнований, каждый диплом победителя приносил школе 2 балла, диплом призера – 1 балл.

Республиканский лицей одаренных детей занял:
- 11 строчку рейтинга по четырем обозначенным олимпиадным направлениям (общий рейтинг)
- 8 строчку рейтинга в направлении «Естественные науки и технологии»
- 7 строчку рейтинга в направлении «Математика» (здесь лицей делит места с шестью другими школами).

В общем рейтинге и в направлении «Естественные науки и технологии» Республиканский лицей показал лучшие результаты среди школ нестоличных регионов.

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