21-летний парень из Питера совершил криминальный набег на саранский магазин детских игрушек

Молодой человек охотился за популярными детскими игрушками-тянучками «Гуджитсу». У таких игрушек есть свои «секреты», например, специальный шарик внутри, при нажатии на который по всему телу растекается цветная жидкость. По информации МВД по РМ, Саранск был не единственным городом, куда с игрушечными намерениями наведался житель Санкт-Петербурга.

В ходе расследования было установлено, что в столицу Мордовии весной этого года молодой человек приехал с вполне конкретной целью. С помощью интерактивной карты он нашел адрес мини-магазина по продаже товаров для детей на улице Косарева, куда добрался на такси. В торговом зале криминальный посетитель взял с витрины девять игрушек «Гуджитсу» и сложил в рюкзак. Сумма причиненного ущерба составила более 13 тысяч рублей.

С добычей гость республики отправился обратно на железнодорожный вокзал, откуда уехал в Пензу с целью совершения аналогичного преступления. В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Он был задержан в Санкт-Петербурге пензенскими коллегами и доставлен в Мордовию, где полностью признал свою вину. По словам фигуранта, похищенные игрушки он продал.