В Саранске возобновляется работа автобусного маршрута №5

По информации городской Администрации, в Саранске с 1 сентября будет возобновлена работа автобусного маршрута №5 «Республиканская больница № 5» – Юго-Запад»

Автобус №5 будет следовать по ул. Косарева – ул. Сущинского – ул. Севастопольская – пр-кт 70лет Октября – ул. Короленко – ул. Волгоградская – ул. Севастопольская – ул. А. Невского –пр. 50 лет Октября – ул. Гагарина – ул. Ульянова – ул. Энгельса – пр. 50 лет Октября.

В обратном направлении - по ул. А. Невского – ул. Севастопольская – ул. Волгоградская – ул. Короленко – пр-кт 70 лет Октября – ул. Севастопольская – ул. Сущинского – ул. Косарева.

Отмечается, что интервал движения автобусов составит 20 минут с режимом работы с 6.00 до 22.00 ежедневно.

При этом, при движении по Химмашу автобус будет следовать без заезда в микрорайон «Юбилейный». Но пассажиры смогут совершить пересадку на маршрут №42, воспользовавшись пересадочным тарифом «60 минут» без внесения дополнительной платы, и доехать до любого социально значимого учреждения в микрорайоне.