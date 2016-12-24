В Сомали интересуются закупками у Мордовии металлоконструкций и продовольствия

Репортер

В Москве на Международном муниципальном форуме стран БРИКС работает делегация Мордовии, которую возглавляет Министр экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин.

На встрече с представителями Республики Сомали участники мордовской делегации обсудил перспективы экономических взаимоотношений.

«Наши партнеры готовы закупать у нас металлоконструкции, курицу и муку, в свою очередь у нас вызывает интерес морепродукты и фрукты, - отметил Министр экономики РМ Иван Горин. - Мы хотим развивать сотрудничество и в сфере образования, прорабатываем перспективу обучения студентов из Африки в вузах Мордовии».

Как сообщает Минэкономики РМ, по итогам встречи Иван Горин пригласил партнеров из Сомали посетить Мордовию для укрепления экономических связей. Представители северо-восточного государства Африки приняли приглашение и выразили готовность прислать свою делегацию в нашу республику уже в ближайшем будущем.

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