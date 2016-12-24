Уфе – 450 лет!

30 и 31 августа 2024 года полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вместе с главой региона Радием Хабировым будет работать в Республике Башкортостан.

30 августа в рамках празднования 450-летия Уфы состоится одно из крупнейших мероприятий – Ассоциация городов Поволжья, где планируется обсудить меры поддержки участников СВО и членов их семей, подходы к совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, а также ряд законодательных инициатив в сфере местного самоуправления.

31 августа пройдут главные торжества в честь юбилея башкирской столицы. В числе приглашенных почетных гостей - Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр Беларуси Роман Головченко. В программе запланировано открытие социально значимых объектов, а также патриотические мероприятия для уфимцев и гостей города.