В Саранске наградят лауреатов премии «Экология – дело каждого»

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29 августа в Саранске пройдет торжественная церемония награждения лауреатов Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Проект реализуется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования с 2021 года и неизменно вызывает большой интерес у жителей Мордовии.
Призеры и победители конкурса получат ценные призы, а также преимущество при поступлении в более чем 100 российских вузов, включая Высшую школу экономики, РУДН, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, СКФУ, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева и другие.
В ведомстве отмечают, что республика стабильно входит в 20 самых активных территорий - участников премии.
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