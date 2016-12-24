В Саранске наградят лауреатов премии «Экология – дело каждого»

29 августа в Саранске пройдет торжественная церемония награждения лауреатов Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Проект реализуется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования с 2021 года и неизменно вызывает большой интерес у жителей Мордовии.

Призеры и победители конкурса получат ценные призы, а также преимущество при поступлении в более чем 100 российских вузов, включая Высшую школу экономики, РУДН, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, СКФУ, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева и другие.

В ведомстве отмечают, что республика стабильно входит в 20 самых активных территорий - участников премии.