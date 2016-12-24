Школьник из Мордовии стал призером Чемпионата по географии «Мое Отечество – Россия»

В День географа под эгидой Русского географического общества прошел Всероссийский чемпионат по географии «Мое Отечество – Россия». Его участниками стали почти 2,5 тысячи человек со всех уголков нашей страны.

За один час соревновательного времени любителям географии предстояло решить десятки задач и ответить на вопросы по нескольким тематическим блокам.

Призером Чемпионата среди старшеклассников стал ученик Сабаевской школы Кочкуровского района Мордовии Артем Куприянов.