Школьник из Мордовии стал призером Чемпионата по географии «Мое Отечество – Россия»

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В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
В День географа под эгидой Русского географического общества прошел Всероссийский чемпионат по географии «Мое Отечество – Россия». Его участниками стали почти 2,5 тысячи человек со всех уголков нашей страны.
За один час соревновательного времени любителям географии предстояло решить десятки задач и ответить на вопросы по нескольким тематическим блокам.
Призером Чемпионата среди старшеклассников стал ученик Сабаевской школы Кочкуровского района Мордовии Артем Куприянов.
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В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
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