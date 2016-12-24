В Саранске провели учения по ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом доме

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Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
Как сообщает МЧС по РМ, в учениях было задействовано 67 человек личного состава и 26 единиц техники. По легенде, в многоквартирном жилом доме из-за взрыва бытового газа произошло обрушение конструкций, из окон квартир повали густой черный дым, люди просили о помощи.
Огнеборцы эвакуировали оставшихся в жилье людей, с верхних этажей пострадавших спускали при помощи авто-лестниц. Спасатели освобождали из-под завалов жильцов дома и на носилках выносили на свежий воздух, где пострадавших передавали сотрудникам скорой медицинской помощи.
В ведомстве отмечают, что такие учения необходимы, поскольку благодаря им жители домов учатся грамотно и четко реагировать на внештатные ситуации, а огнеборцы отрабатывают действия в случая возникновения ЧС.
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Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
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