В Саранске провели учения по ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом доме

Как сообщает МЧС по РМ, в учениях было задействовано 67 человек личного состава и 26 единиц техники. По легенде, в многоквартирном жилом доме из-за взрыва бытового газа произошло обрушение конструкций, из окон квартир повали густой черный дым, люди просили о помощи.

Огнеборцы эвакуировали оставшихся в жилье людей, с верхних этажей пострадавших спускали при помощи авто-лестниц. Спасатели освобождали из-под завалов жильцов дома и на носилках выносили на свежий воздух, где пострадавших передавали сотрудникам скорой медицинской помощи.

В ведомстве отмечают, что такие учения необходимы, поскольку благодаря им жители домов учатся грамотно и четко реагировать на внештатные ситуации, а огнеборцы отрабатывают действия в случая возникновения ЧС.