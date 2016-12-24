В России замедлился рост количества фейков

ТАСС провел пресс-конференцию, посвященную противодействию фейкам в 2024 году. Здесь выступил гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак, который рассказал, что на сегодняшний день 64% россиян сталкиваются с недостоверными новостями в интернете хотя бы раз в неделю.

«46% респондентов знают или что-то слышали о фактчекинге. 18% знают, но это знание зачастую поверхностное. Аудитория преувеличивает собственные способности к анализу информации. При этом 45% опрошенных считают, что имеющихся мер противодействия дезинформации недостаточно. Основной запрос – это запрос на привлечение лиц, распространяющих фейки, к ответственности и блокировку источников. Однако его зачастую трудно удовлетворить», – поделился он.

Количество уникальных фейков в российском сегменте интернета остается на прежнем уровне, но количество их копий постепенно снижается. До 6 августа снижалось количество фейков об СВО. В июле их просмотры упали до 35%, однако после атаки на Курскую область вновь достигли 81%.

«Мы предполагали, что к концу года будет порядка 15 млн копий фейков. Сейчас мы прогнозируем, что их будет около 8 млн. Уникальных фейков сегодня примерно столько же, сколько их было в прошлом году. При этом мы наблюдаем снижение интереса аудитории к СВО-повестке и усталости от информационного шума, который начал фиксироваться еще в 2023 году. Кроме того, мы видим, что фейки становятся более региональными. Если в начале СВО они распространялись на федеральном уровне, то сейчас мы наблюдаем смещение в сторону конкретных регионов и ситуаций, связанных с конкретными людьми», – добавил Владимир Табак.

В Мордовии за этот год были выявлены всего 9 фейков. Все они были оперативно изучены и прокомментированы органами власти, что позволило не допустить паники.

Директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина заявила, что для эффективной борьбы с фейками важно участие не только профессионалов, но и обычных пользователей интернета.

«Раньше мы видели официальные источники информации, а сейчас любой человек с выходом в интернет получает доступ к массовой аудитории и воспринимается пользователями как источник. Поэтому важно понимать, как отличать верифицированные источники и достоверную информацию», – сказала она.

Сегодня фейки являются одним из главных оружий в информационной войне. В опровержении дезинформации, которая распространяется оппонентами в рамках информационных атак, в нашей стране приводится доказательная база.