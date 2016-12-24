В Мордовии пожилой мужчина ответит в суде за жестокую расправу над супругой

По информации Следственного комитета по РМ, в Ардатовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 69-летнего жителя села Баево. Пожилой мужчина обвиняется в убийстве супруги.

По версии следствия, днем 7 июня в селе Баево возле собственного дома фигурант дела в ходе ссоры совершил убийство супруги, нанеся ей несколько ударов ножом. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.

В целях сокрытия следов преступления сельчанин спрятал части тела в нескольких местах. Останки спустя пару дней были обнаружены в лесопосадке в ходе поисковых мероприятий, проводимых по обращению родственников в связи с безвестным исчезновением женщины.

В Следственном комитете отмечают, что свою причастность к преступлению мужчина не отрицает, на весь период расследования его заключили под стражу.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.