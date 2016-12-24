Более 250 детских врачей Мордовии прошли обучение в симуляционных центрах

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Мордовии развивается система детского здравоохранения. В республике строятся и ремонтируются детские поликлиники. В 2022 году возвели хирургический корпус Детской республиканской клинической больницы. В медицинских учреждениях применяются бережливые технологии.

Врачи в области перинатологии, неонатологии и педиатрии проходят повышение квалификации в симуляционных центрах. Только за первое полугодие 2024 года обучение прошли 25 специалистов. Всего же свою квалификацию по нацпроекту повысили более 250 человек.

Кроме того, с целью сохранения репродуктивного здоровья увеличен охват профилактическими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет. Детскими акушерами-гинекологами и урологами-андрологами осмотрено более 16 тыс. детей. Также выросло число несовершеннолетних от рождения до 17 лет, прошедших профилактические медицинские осмотры.