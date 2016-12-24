В Саранске оборвалась «карьера» мошеннического гастролера

35-летний житель Орловской области подрядился выполнять курьерские задания телефонных аферистов и успел «наследить» в пяти регионах России. В результате действий махинаторов обманутые пожилые люди лишились более полутора миллионов рублей. Сейчас курьер мошенников выслушал в Саранске приговор суда.

По информации МВД по РМ, в июне прошлого года в полицию поступило сообщение от жительницы Саранска о хищении у ее 84-летней свекрови 300 тысяч рублей. Деньги у пенсионерки выманили по распространенной схеме «аварийного» мошенничества.

На телефон женщины поступил звонок от липового сотрудника полиции, которой рассказал о случившемся ДТП с пострадавшими. Виновницей называлась как раз сноха пожилой жительницы Саранска. Дабы близкий человек не подвергся уголовному преследованию, нужно было деньгами «загладить вину» перед попавшими в аварию людьми.

Пенсионерка передала наличность мужчине, который приехал к ее частному дому. Потом в семье быстро выяснили, что никакого ДТП не было, и подали заявление в полицию.

Оперативники уголовного розыска вычислили причастного к мошенничеству курьера и установили автомобиль, на котором он передвигался. Житель Орловской области был задержан в одном из хостелов Саранска.

В последующем удалось установить его причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в Пензенской, Саратовской, Брянской и Орловской областях. Всего от действий злоумышленника пострадали девять пенсионеров, лишившихся 1 миллиона 580 тысяч рублей.

По приговору суда гастролер получил 3 года лишения свободы в колонии общего режима.