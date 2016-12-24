В Темникове устроят «Летний театральный сезон»

Государственный театр оперы и балета им. И.М.Яушева 6-8 сентября проведет в Темникове «Летний театральный сезон».

В фестивальной программе - концерты симфонического оркестра театра и солистов оперы, Государственного ансамбля песни и танца «Умарина», два спектакля на музыку Нины Кошелевой — балет-сказка «Мордовская легенда» и национальный балет «Алена Арзамасская», сюжет которого разворачивается в Темникове XVII века.

Также на театральном фестивале проведут мероприятия для детской аудитории - показы детских музыкальных спектаклей и игровые программы с театральными мастер-классами.



Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.