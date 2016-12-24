В Мордовии криминальные «меломаны» выслушали приговор суда за хищение музыкальной аппаратуры

В Темниковском районе суд вынес приговор двум учащимся колледжа 2004 и 2005 годов рождения за воровскую «операцию», в результате которой они завладели музыкальной аппаратурой на 200 тысяч рублей.

По информации МВД по РМ, в ходе дознания было установлено, что молодые люди в ноябре прошлого года выведали о хранящейся в одном из частных домов райцентра музыкальной аппаратуре. Днем 14 ноября приятели на машине добрались к нужному объекту, сломали раму и разбили стекла. Зная о том, что в жилье никого нет, один из них пролез в оконный проем.

Обнаружив в комнате две акустические системы и два сабвуфера общей стоимостью 211 тысяч рублей, фигуранты погрузили музыкальную аппаратуру в автомобиль и скрылись с места преступления. Они спрятали технику в разных местах, намереваясь позже воспользоваться добычей.

Личности причастных к совершению кражи установили сотрудники уголовного розыска Темниковского отделения полиции. Похищенное у них было изъято.

По приговору суда каждый из них получил наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.