В Мордовии в День знаний запретят продажу алкоголя

Репортер

Как сообщает Минэкономики РМ, 2 сентября будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции на всей территории Мордовии в связи с началом учебного года в образовательных организациях республики.

Данное ограничение не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями при оказании ими услуг общественного питания.

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