В Мордовии в День знаний запретят продажу алкоголя

Как сообщает Минэкономики РМ, 2 сентября будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции на всей территории Мордовии в связи с началом учебного года в образовательных организациях республики.



Данное ограничение не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями при оказании ими услуг общественного питания.