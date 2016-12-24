В Мордовии в День знаний запретят продажу алкоголя

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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Как сообщает Минэкономики РМ, 2 сентября будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции на всей территории Мордовии в связи с началом учебного года в образовательных организациях республики.
Данное ограничение не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями при оказании ими услуг общественного питания.
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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
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