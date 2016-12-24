IТ-организации Мордовии могут получить федеральные меры поддержки

В рамках регионального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика» Минцифры Мордовии проводит для IТ-организаций республики информационно-разъяснительную работу по действующим федеральным мерам поддержки.

Так, Фондом развития интернет-инициатив проводится акселерационная программа «Дайвер». Она направлена на развитие IТ-проектов в части импортозамещения и импортоопережения, а также повышения уровня технологического и цифрового суверенитета страны.

Минцифры России отечественным организациям, реализующим проекты по цифровой трансформации и внедряющим IТ-решения, через уполномоченные банки предоставляет льготные (субсидированные) кредиты и факторинг.

Фонд «Сколково» в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» поддерживает пилотные проекты апробации технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях.

У небольших компаний республики есть возможность получить грант Фонда содействия инновациям. Он предоставляется на реализацию новых продуктов, сервисов и платформенных решений на базе цифровых технологий, а также в области искусственного интеллекта.

Кроме того, на постоянной основе продолжается информационно-разъяснительная работа о проводимых на федеральном уровне конкурсах по поддержке в форме субсидий IТ-компаний, нацеленных на реализацию проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий.