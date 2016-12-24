Росприроднадзор выявил в деятельности ООО «Мордовбитум» нарушения экологических требований

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия завершило внеплановую проверку ООО «Мордовбитум». Надзорные мероприятия проводились по согласованию с прокуратурой республики на основании многочисленных жалоб жителей Саранска на неприятный запах, исходящий со стороны предприятия, специализирующегося на производстве битуминозных смесей.

Как сообщается в информации ведомства, подозрения жителей о том, что ООО «Мордовбитум» допускает нарушения экологических требований оказались небезосновательными. Отбор проб на источниках выброса предприятия, проведенный совместно со специалистами лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО», показал превышения нормативов допустимых выбросов по оксиду углерода (в 1,09 раза) и диоксиду серы (в 1,68 раза).

Кроме того, в ходе проверки установлено, что при постановке на государственной учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, ООО «Мордовбитум» не обеспечило предоставление полной и достоверной информации. Была неверно приведена (занижена) проектная мощность предприятия, объем производимой продукции, указаны не все ее наименования и не все выбрасываемые в атмосферный воздух загрязняющие вещества.

По итогам проверки юридическое и ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности, наложены штрафные санкции. В настоящее время специалистами Росприроднадзора проводится работа по расчету вреда, причиненного компонентам окружающей среды, который будет предъявлен к возмещению нарушителю. Предприятию выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений.

Материалы проверки также направлены в прокуратуру для принятия мер реагирования в рамках имеющихся полномочий.