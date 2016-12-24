В Мордовии за прошедшие выходные под колеса автомашин угодили несколько юных пешеходов

По информации Госавтоинспекции республики, 24 августа в Чамзинском районе в 19.55 на 2 км автодороги «Саранск – Сурское – Ульяновск – Комсомольский» 19-летний водитель (стаж у парня с 2023 года) за рулем автомашины «Лада Нива» проявил невнимательность и совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 16-летний и 15-летняя пострадавшие с различными травмами были госпитализированы в лечебные учреждения. Сообщается, что начинающий водитель был трезв.

В этом году он привлекался к административной ответственности за чрезмерно сильную тонировку, выезд в нарушении правил на «встречку», проезд на красный сигнал светофора и т.д. Вот и в этот раз на него составили протоколы за установку полосы на лобовом стекле.

На следующий день в Саранске в 12.45 во дворе дома № 22 по проспекту 50 лет Октября 48-летний водитель автомашины «Хендэ Солярис», двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая внезапно выбежала на проезжую часть дороги из-за припаркованного транспортного средства.

Девочку с различными травмами госпитализировали в лечебное учреждение. Водитель также управлял автомашиной в трезвом состоянии.

А в Кочкуровском районе в 15.00 на автодороге «Саранск – Кочкурово - граница с Пензенской областью» 35-летний водитель автомашины «Вольво S60» совершил наезд на 7-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

Пострадавшую с различными травмами госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу. Водитель и в этом случае был трезвым.