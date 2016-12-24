В Саранске росгвардейцы задержали буйного клиента букмекерской конторы

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По информации силового ведомства, в Ленинском районе Саранска экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину 1994 года рождения, угрожавшего расправой администратору букмекерской конторы.
Около четырех часов утра на охраняемом объекте сработала кнопка тревожной сигнализации. К прибывшему по указанному адресу экипажу Росгвардии обратилась администратор заведения. Она пояснила, что нетрезвый клиент проиграв деньги, начал угрожать ей физической расправой.
Росгвардейцы задержали жителя села Аксеново и для дальнейшего разбирательства доставили в территориальный отдел полиции.
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Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
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