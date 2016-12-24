В Саранске стартует неделя белорусского кино

Сегодня в столице Мордовии начинается показ фильмов киностудии «Беларусьфильм». Неделя белорусского кино пройдет на базе Центра визуального искусства (Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 17б).

Каждый день, начиная с 26 августа, зрители могут увидеть по одной картине белорусских кинематографистов.



26 августа, 17.00: В августе 44-го (военная драма, 2000 год)

27 августа, 14.00: «На другом берегу» (историческая драма, 2023 г.)

28 августа, 17.00: Киношники (комедия, 2023 год)

29 августа, 14.00: Лист ожидания (драма, 2023 год)

30 августа, 14.30: Вам – задание (военная драма, 2004 год)

31 августа, 12.35: Брестская крепость (военная драма, 2010 год)



Вход свободный.