«Отельеры»-аферисты похитили у жительницы Мордовии 777 тысяч рублей

По информации МВД по РМ, 38-летняя женщина стала жертвой мошеннической схемы с мнимым рекламным продвижением туристических услуг отелей.

В полиции потерпевшая рассказала, что откликнулась на поступившее ей в мессенджере предложение о дополнительном заработке на повышении рейтинга отелей. Женщина должна была бронировать гостиницы за собственные деньги, потом отправлять собеседнику скриншоты с изображением отелей, на сайты которых она переходила по ссылкам, присланным собеседником. Тем самым она якобы повышала их рейтинг.

По условиям «работы», после каждого бронирования жительница Мордовии могла получить назад свои деньги вместе с начисленным вознаграждением. Изначально размер брони не превышал 20 тысяч рублей, но после нескольких заданий ей поступило указание забронировать сразу несколько отелей.

После проведения финансовых операций женщина попыталась вывести денежные средства, но не смогла и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 777 тысяч 968 рублей.

В МВД отмечают, что в настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.