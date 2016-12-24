Житель Белорусси за угон автомашины в Мордовии «припаркуется» в колонии-поселении

В Зубово-Полянском районе суд вынес обвинительный приговор 45-летнему жителю Республики Беларусь за угон транспортного средства.

28 июня об исчезновении автомобиля «ВАЗ-2107» в полицию заявил 70-летний мужчина. По словам потерпевшего, транспортное средство было припарковано на принадлежащей ему ферме в селе Ст. Бадиково.

Сотрудники уголовного розыска МВД по РМ оперативно установили причастного к совершению преступления. Им оказался один из работников сельскохозяйственного предприятия – уроженец города Гомель, находящийся в белорусском розыске за несоблюдение требований превентивного надзора.

По переданной ориентировке машина под управлением мужчины была остановлена инспекторами ДПС в Бронницах Московской области. В дальнейшем фигурант был доставлен в Мордовию и до суда помещен под стражу

Подданный союзного государства в полиции заявил, что на угнанном автомобиле планировал добраться домой в Белоруссию. По информации прокуратуры РМ, суд приговорил виновного к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.