В Саранске завершили строительство инженерных сетей водоотведения для индивидуальных жилых домов

По информации городской Администрации, второй этап работ завершен на участке протяженностью 1,7 километра - от ул. Инсарская до ул. Ленина в р.п. Николаевка.

Работы выполняла муниципальная подрядная организация «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство».