В Саранске завершили строительство инженерных сетей водоотведения для индивидуальных жилых домов

Наш город

По информации городской Администрации, второй этап работ завершен на участке протяженностью 1,7 километра - от ул. Инсарская до ул. Ленина в р.п. Николаевка. 

Работы выполняла муниципальная подрядная организация «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство».

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