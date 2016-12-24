В Саранске завершили строительство инженерных сетей водоотведения для индивидуальных жилых домов

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По информации городской Администрации, второй этап работ завершен на участке протяженностью 1,7 километра - от ул. Инсарская до ул. Ленина в р.п. Николаевка.
Работы выполняла муниципальная подрядная организация «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство».
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