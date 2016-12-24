В Мордовии завершилась приемная кампания федерального проекта «Профессионалитет»

Абитуриентов в колледжи и техникумы федерального проекта «Профессионалитет» набирали в шесть отраслевых кластеров.

Одна из ключевых инициатив проекта – это вовлечение бизнеса в образовательный процесс. Так, в каждом кластере представлено три стороны: колледж, работодатель и Министерство образования. Кроме федерального и регионального финансирования, предусмотрено вложение средств компаний-партнеров. Студенты могут освоить востребованные специальности, получить опыт работы на производстве. При этом, обучение максимально ориентировано на практику.

Один из участников проекта – Саранский электромеханический колледж, на базе которого создан кластер «Техкабель». За время приемной кампании здесь приняли более 400 заявлений от абитуриентов по 11 специальностям на 275 бюджетных мест. Наиболее востребованы были IT-специальности и дисциплина - «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника».

Параллельно с приемной кампанией амбассадоры федерального проекта «Профессионалитет» для поступающих и их родителей проводили информационные мероприятия, включая профориентационные экскурсии и тестирование, выставки, мастер-классы с участием специалистов из индустрии. Это позволило будущим студентам познакомиться с образовательными программами, возможностями трудоустройства и заключить целевые договоры с предприятиями республики.