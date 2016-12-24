«Бизнес-десант» посетил Ковылкинский и Большеигнатовский районы

Центр «Мой бизнес» продолжает информировать предпринимателей районов Мордовии о мерах государственной поддержки. На прошедшей неделе «Бизнес-Десант» специалистов ЦМБ провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми Ковылкинского и Большеигнатовского районов.

Реализация данного проекта, осуществляемого при содействии Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», нацелена на обеспечение бизнес-сообщества новыми возможностями для роста и развития.

Сертифицированные бизнес-тренеры рассказали о преимуществах и особенностях налога на профессиональный доход для самозанятых, финансовых и нефинансовых мерах государственной поддержки, льготном финансировании, продвижении бизнеса и многом другом.

В ходе обсуждений предприниматели интересовались возможностью получения льготного займа под залог покупаемого оборудования или имеющегося транспортного средства, а также может ли крупнорогатый скот стать предметом залога. В свою очередь, самозанятые узнали, как можно выйти с продажами на электронные торговые площадки, участвовать в ярмарках, получить полиграфическую продукцию и многое другое.

«Бизнес десанта» способствует повышению уровня осведомленности предпринимателей о доступных мерах государственной поддержки, помогает найти новые пути для развития. Напомним, что в качестве господдержки предпринимателям Мордовии предлагают разнообразные льготные займы. Особенно популярен проектный заем для юридических лиц с процентной ставкой всего 3%. Он может достигать 30 миллионов рублей и предоставляется на срок до 10 лет. Для самозанятых предусмотрен более гибкий вариант — заем до 500 тысяч рублей под 9,5% годовых. Также можно воспользоваться займом «Приоритетный», который подходит для всех категорий субъектов малого и среднего предпринимательства; его сумма может составлять до 5 миллионов рублей с процентной ставкой 7,5% годовых, а срок погашения — до трех лет.

Подробнее обо всех мерах господдержки можно узнать по телефону «горячей линии»: 24-77-77.