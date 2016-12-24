Из Мордовии отправили 20-тонный гуманитарный груз в Курскую область

В сборе гуманитарной помощи для жителей Курской области приняли участие неравнодушные жители республики, общественные организации, сотрудники сферы культуры, здравоохранения, Федерации профсоюзов и предприятия региона: консервный завод «Саранский», птицефабрика «Атемарская», «Ромодановсахар», компания «Мордовочка» и другие.



Активисты собрали все самое необходимое: продукты питания, воду, раскладушки, постельное бельё, подушки, одеяла, а также - медикаменты и бытовую технику.



Пункт приема гуманитарной помощи жителям Курской области находится в Мордовском республиканском молодежном центре по адресу: ул. Большевистская, 33. Штаб работает ежедневно с 9:00 до 18:00.

Телефон: 8 (951) 054-32-09.