В кинотеатре «Россия» пройдет неделя белорусского кино

Культура

С 26 по 31 августа зрители Саранска смогут увидеть 6 фильмов киностудии «Беларусьфильм».

Неделя белорусского кино в Мордовии пройдет на базе Центра визуального искусства (Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 17б).

26 августа, 17.00: В августе 44-го (военная драма, 2000 год)
27 августа, 14.00: «На другом берегу» (историческая драма, 2023 г.)
28 августа, 17.00: Киношники (комедия, 2023 год)
29 августа, 14.00: Лист ожидания (драма, 2023 год)
30 августа, 14.30: Вам – задание (военная драма, 2004 год)
31 августа, 12.35: Брестская крепость (военная драма, 2010 год)

Вход свободный.

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