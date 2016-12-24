В кинотеатре «Россия» пройдет неделя белорусского кино

С 26 по 31 августа зрители Саранска смогут увидеть 6 фильмов киностудии «Беларусьфильм».

Неделя белорусского кино в Мордовии пройдет на базе Центра визуального искусства (Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 17б).



26 августа, 17.00: В августе 44-го (военная драма, 2000 год)

27 августа, 14.00: «На другом берегу» (историческая драма, 2023 г.)

28 августа, 17.00: Киношники (комедия, 2023 год)

29 августа, 14.00: Лист ожидания (драма, 2023 год)

30 августа, 14.30: Вам – задание (военная драма, 2004 год)

31 августа, 12.35: Брестская крепость (военная драма, 2010 год)



Вход свободный.