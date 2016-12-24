Глава Мордовии в прямом эфире ответит на вопросы жителей республики

Репортер

23 августа в 14:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте в прямом эфире Глава Республики Мордовия Артём Здунов ответит на вопросы жителей региона.

Вопросы можно оставлять в комментариях под этим постом либо во время трансляции.

Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР РМ.

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