Глава Мордовии в прямом эфире ответит на вопросы жителей республики

«Приходилось работать без выходных»
Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
23 августа в 14:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте в прямом эфире Глава Республики Мордовия Артём Здунов ответит на вопросы жителей региона.
Вопросы можно оставлять в комментариях под этим постом либо во время трансляции.
Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР РМ.
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Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
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