В Мордовию приехали работники культуры Херсонской области

В республику приехали работники культуры Каланчакского округа Херсонской области - подшефного региона Мордовии. В июне в Херсонской области побывала делегация миинистерства культуры Мордовии, артисты госфилармонии дали благотворительные концерты. Теперь коллеги из Каланчака приехали, чтобы познакомиться с опытом саранских сотрудников музеев, библиотекарей и других работников сферы культуры.



Директор музея Эрьзи Людмила Нарбекова рассказала о внедрении инклюзивных форм работы с посетителями, которые имеют особенности здоровья. Она подарила гостям картины современных живописцев и графиков Мордовии - Алёны Рыбиной-Егоровой, Евгения Ширчкова, Владимира Ваничкина, Елены Ефремой, Анатолия Баргова.



Республиканский краеведческий музей также поделилился с коллегами интересными современными наработками, передал художественную и научно-популярную литературу и символические экспонаты конструкторов клуба исторической реконструкции «Владычный полк».