В Мордовии газифицирована сельская школа

Специалисты АО «Газпром газораспределение Саранск» подключили к природному газу новый корпус средней общеобразовательной школы в селе Белозерье Ромодановского района Мордовии.

Для газификации объекта построен подземный газопровод протяженностью 200 метров и смонтирован пункт редуцирования газа.

«Школа построена в рамках национального проекта «Образование» и рассчитана на 165 мест. Благодаря оперативной газификации ученики и преподаватели начнут учебный год уже в комфортных условиях», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов.