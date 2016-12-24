В Саранске при пожаре в квартире сотрудники МЧС по РМ спасли мужчину

По информации ведомства, 22 августа по системе 112 поступило сообщение о пожаре в одной из квартир в доме № 68 по улице Севастопольская в Саранске.

По прибытии пожарно-спасательных формирований наблюдался густой черный дым из окон на третьем этаже. В объятой пламенем квартире находился мужчина.

Пожарные и спасатели МЧС вскрыли дверь, эвакуировали пострадавшего и приступили к тушению. Мужчину удалось спасти из огненной западни – он был передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

Отмечается, что в тушении пожара было задействовано 5 единиц техники и 17 человек личного состава.