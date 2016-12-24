На главной площади Саранска развернули 60-метровый российский флаг

В День Государственного флага России в Саранске на площади Победы прошла акция «Флаг Единства». Активисты молодежных, общественных и патриотических организаций, студенты, ветераны СВО, жители и гости столицы Мордовии развернули 60-метровый триколор и приняли участие в торжественном шествии.



Праздничные мероприятия также проходят в Мордовском краеведческом музее имени И. Д. Воронина. С 22 по 24 августа все желающие смогут сфотографироваться с самым большим флагом в республике, поучаствовать в мастер-классах и других тематических активностях.



Напомним, День Государственного флага России - официально установленный праздник. В этом году россияне отмечают его в 30-й юбилейный раз.