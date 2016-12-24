Предприниматель из Мордовии занимается пошивом школьной формы и модной одежды

Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ предоставляет финансовую поддержку представителям регионального бизнеса в виде грантов.

Обучение грантополучателей, а также формирование заявок проходит на площадке регионального Центра «Мой бизнес», где предприниматели могут рассчитывать на многочисленные финансовые, а также нефинансовые меры поддержки.

Один из таких социальных предпринимателей, получивших грант на реализацию проекта — Анастасия Суродеева. Она занимается пошивом школьной формы и современной одежды, которую реализует на маркетплейсах.

«Трикотаж пользуется большим спросом как среди жителей Мордовии, так и других регионов. Нашу продукцию закупают оптом и в розницу», - рассказала Анастасия Суродеева.

Полученный в Минэкономики РМ грант в размере 500 тысяч рублей девушка направила на покупку современных швейных машинок, раскройных столов и другого необходимого оборудования.

«Благодаря гранту мы сможем увеличить объемы производства, повысить качество», - говорит Анастасия.

«Мы следим за целевым использованием выделяемых грантов, находимся в постоянном контакте с предпринимателями, - отмечает начальник отдела развития предпринимательской деятельности Минэкономики РМ Руслан Ерзин. - Министерство помогает в реализации множества интересных и полезных проектов. Приятно, что традиция ношения школьной формы возвращается, а в Мордовии есть свой производитель, который шьет качественную одежду для ребят».