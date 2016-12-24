Саранская телемачта окрасится в цвета российского триколора

22 августа в честь Дня государственного флага Российской Федерации на главной телемачте региона включится архитектурно-художественная подсветка. Иллюминация будет работать с 20:00 до 23:00.

Высотную доминанту украсит иллюминация в цветах российского триколора. В праздничном видеосценарии будут использованы дополнительные визуальные комбинации. Так, за счет мерцания отдельных светодиодов и переливания цветов будет создаваться визуальный эффект развевающегося на ветру флага.

Напомним, 180-метровая телевизионная мачта – самое высокое сооружение Саранска, ключевой объект региональной сети эфирного вещания. Транслирует 20 каналов цифрового эфирного телевидения в свободном доступе, обеспечивая телесигналом более половины жителей региона.