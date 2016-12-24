В Саранске «Нива» сбила на пешеходном переходе 59-летнюю женщину

По информации Госавтоинспекции республики, 21 августа в 13 часов 50 минут на улице Васенко в Саранске водитель автомашины «Нива Шевроле» совершил наезд на 59-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая с различными травмами доставлена в лечебное учреждение. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.