В Мордовию на молодежный марафон творчества приедут уникальные коллективы

У зрителей Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов «Мы вместе!» будет возможность познакомиться с различными, по-своему уникальными коллективами. Среди его участников – много молодых талантливых исполнителей оригинально и по-современному трактующих традиционное национальное искусство.



К примеру, впервые в Мордовии выступит калмыцкая группа «Hagrin», синтезирующая этническое горловое пение и звучание традиционных народных инструментов с компьютеризированным обрамлением. В репертуаре казанской фолк-группы «Хмельная Ворга» - песни на древних европейских и славянских языках.

Также на фестиваль в республику приедут известные коллективы: театр фольклорной песни и танца «Айкай», фолк-группа «КоленкорЪ», группа «Партизан FM», трио «Этносфера», ансамбли «Владимирские рожечники» и «Авадан». Хедлайнером марафона станет группа «После 11».

Напомним, что культурная программа фестиваля начнется 23 августа. Центральной площадкой станет Советская площадь. В центре Саранска развернутся творческие деревни и креативные площадки с презентациями промыслов и ремесел, интерактивными выставками, творческими баттлами гармонистов и частушечников, пройдут дефиле национального костюма и множество других мероприятий.



Все желающие смогут продегустировать национальные блюда, авторские кондитерские изделия и напитки.